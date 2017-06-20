Калинская уступила Бартель в первом круге турнира на Мальорке, Бушар выбыла

Россиянка Анна Калинская (Q) не смогла пробиться во второй круг турнира на Мальорке, проиграв представительнице Германии Моне Бартель со счётом 6:7 (6:8), 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. Анна дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Бартель поспорит с победительницей матча Карла Суарес-Наварро (Испания, 4) — Катрин Беллис (США).

Итальянка Франческа Скьявоне (WC) победила канадку Эжени Бушар — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. Американка Шелби Роджерс оказалась сильнее бразильянки Беатрис Хаддад-Майи (Q) — 7:6 (7:4), 6:3.