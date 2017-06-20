В 20:00 по московскому времени начнётся матч первого круга турнира на Мальорке, в котором сыграют японка Риса Одзаки и представительница Беларуси Виктория Азаренко (WC). Ранее соперницы не встречались. Для бывшей первой ракетки мира этот матч станет первым в туре после рождения сына.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Одзаки — Азаренко на Мальорке.



Победительница этого противостояния за выход в четвертьфинал соревнований на Мальорке поспорит либо с хорваткой Аной Конюх (7), либо с Онс Жабер (Q) из Туниса.