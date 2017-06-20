Хачанов выиграл первый в карьере матч на травяном турнире АТР, одолев Симона

Россиянин Карен Хачанов в первом круге турнира в Галле оказался сильнее француза Жиля Симона со счётом 6:2, 6:7 (2:7), 6:3. Продолжительность поединка составила 2 часа 8 минут. 21-летний москвич, занимающий 38-е место в рейтинге АТР, сделал 5 эйсов, допустил 6 двойных ошибок, реализовал 4 брейк-пойнта из 7 и проиграл 1 гейм на своей подаче. Отметим, что для Карена это был первый в карьере матч в основных сетках соревнований АТР-тура на траве. Ранее он сыграл 4 поединка в квалификации Уимблдона в 2015 и 2016 годах.

За выход в четвертьфинал Хачанов поспорит с японцем Кеем Нисикори (3).