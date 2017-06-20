Правительство Латвии премировало Остапенко за победу на «Ролан Гаррос»

Правительство Латвии приняло решение о выделении премии победительнице «Ролан Гаррос» Елене Остапенко и её тренеру Елене Яковлевой. 20-летняя рижанка, занимающая 13-е место в рейтинге WТА, получит 28 458 евро, а её наставница — 14 229 евро. Деньги будут выделены из фонда на непредвиденные расходы.

«Елена добилась наивысшего достижения в истории латвийского тенниса и одного из главных в истории нашего спорта в целом», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте правительства Латвии.