Лисицки на отказе Бертенс вышла во второй круг турнира на Мальорке

Голландка Кики Бертенс (5) не смогла доиграть матч первого круга турнира на Мальорке с немецкой обладательницей «уайлд-кард» Сабиной Лисицки. 25-летняя уроженка Ватерингена, занимающая 25-е место в рейтинге WТА, отказалась от продолжения борьбы из-за травмы после победы во втором сете со счётом 6:3. В первой партии сильнее была представительница Германии — 6:2.

За выход в четвертьфинал Лисицки поспорит с американкой Шелби Роджерс, переигравшей ранее бразильянку Беатрис Хаддад-Майю (Q) со счётом 7:6 (7:4), 6:3.