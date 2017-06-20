Младенович и Вандевеге с побед стартовали на турнире в Бирмингеме

Француженка Кристина Младенович (5) в первом круге турнира в Бирмингеме оказалась сильнее китаянки Дуань Инъин со счётом 6:3, 7:6 (7:2). Поединок продолжался 1 час 38 минут. 24-летняя уроженка Сен-Поль-Сюр-Мер, занимающая 12-е место в рейтинге WТА, исполнила 11 эйсов, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 3 брейк-пойнта из 11 и проиграла 2 гейма на своей подаче.

Следующей оппоненткой Младенович станет либо полька Магда Линетт, либо китаянка Чжан Шуай.

Американка Коко Вандевеге уверенно переиграла свою соотечественницу Кристину Макхэйл со счётом 6:4, 6:2. За выход в четвертьфинал Коко поспорит с британкой Йоханной Контой (4).