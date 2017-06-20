19 эйсов помогли Кравчуку победить в первом круге челленджера в Илкли

Россиянин Константин Кравчук (7) в первом круге турнира серии «челленджер» в Илкли (Великобритания) с призовым фондом 127 тыс. евро одержал волевую победу над испанцем Адрианом Менендесом-Масейрасом со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:3). Теннисисты провели на корте 2 часа 32 минуты. 32-летний москвич, занимающий 124-е место в рейтинге АТР, 19 раз подал навылет при 1 двойной ошибке, а также реализовал 2 брейк-пойнта из 10, проиграв 4 гейма на своей подаче.

За выход в четвертьфинал Кравчук поспорит с французом Кентеном Алисом.