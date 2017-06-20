Маррей проиграл 90-й ракетке мира Томпсону в первом круге турнира в Лондоне

Первая ракетка мира британец Энди Маррей в первом круге турнира в Лондоне проиграл австралийцу Джордану Томпсону со счётом 6:7 (4:7), 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. 23-летний уроженец Сиднея, занимающий 90-е место в рейтинге АТР, исполнил 12 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 2 брейк-пойнта из 7 и не проиграл ни гейма на своей подаче. Энди сделал 4 эйса при 3 двойных.

За выход в четвертьфинал соревнований Томпсон поспорит либо с американцем Сэмом Куэрри, либо с новозеландцем Норри Кэмероном (WC).