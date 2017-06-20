Федерер одержал 1100-ю победу в карьере

Швейцарец Роджер Федерер (1) в первом круге турнира в Галле разгромил японца Юити Сугиту (LL) со счётом 6:3, 6:1. Для 35-летнего уроженца Базеля, занимающего пятое место в рейтинге АТР, эта победа стала 1100-й на турнирах АТР-тура. Роджер занимает второе место по этому показателю в истории, уступая только американцу Джимми Коннорсу, в активе которого 1256 побед.

Напомним, что швейцарец является одним из трёх теннисистов в истории, одержавших минимум 1000 побед. Третий — Иван Лендл, выигравший 1068 матчей.

Во втором круге Федерер встретится с немцем Мишей Зверевым, одолевшим словака Лукаша Лацко (Q) со счётом 6:4, 6:4.