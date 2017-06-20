Маррей впервые с US Open—2015 не сделал ни одного брейка

Первая ракетка мира британец Энди Маррей в первом круге турнира в Лондоне проиграл австралийцу Джордану Томпсону со счётом 6:7 (4:7), 2:6. 30-летний уроженец Данблейна не смог взять ни гейма на подаче 23-летнего уроженца Сиднея, занимающего 90-е место в рейтинге АТР.

Таким образом, прервалась серия из 136 матчей кряду, в которых Маррей делал хотя бы один брейк. Предыдущий раз Энди не совершил ни одного брейка в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США—2015 с южноафриканцем Кевином Андерсоном.