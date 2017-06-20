Южный победил Карловича и сыграет с Рублёвым на турнире в Галле

Россиянин Михаил Южный (Q) в первом круге турнира в Галле победил хорвата Иво Карловича со счётом 6:3, 7:6 (8:6). Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. 34-летний москвич, занимающий 88-е место в рейтинге АТР, сделал 3 эйса, обошёлся без двойных ошибок, отыграл все 5 брейк-пойнтов и сделал 1 брейк. Иво исполнил 13 подач навылет при 1 двойной.

За выход в четвертьфинал Южный поспорит со своим соотечественником Андреем Рублёвым (WC), победившим испанца Альберта Рамоса-Винольоса (8) со счётом 6:7, 7:5, 6:4.