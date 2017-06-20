Чилич оказался сильнее Иснера в первом круге турнира в Лондоне

Хорват Марин Чилич (4) начал выступление на турнире в Лондоне с победы над американцем Джоном Иснером со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту. 28-летний уроженец Боснии и Герцеговины, занимающий седьмое место в рейтинге АТР, 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки, реализовал все 3 брейк-пойнта и не проиграл ни гейма на своей подаче. Джон заработал 14 эйсов при 1 двойной.

За выход в четвертьфинал Чилич поспорит с ещё одним представителем США Стефаном Козловым (Q).