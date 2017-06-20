Матч Одзаки — Азаренко на Мальорке прерван из-за сумерек

Матч первого круга турнира на Мальорке между экс-первой ракеткой мира белоруской Викторией Азаренко (WC) и японкой Рисой Одзаки был прерван из-за наступления темноты при счёте 3:6, 6:4, 5:4 в пользу представительницы Страны восходящего солнца, занимающей 74-е место в рейтинге WТА. В среду, 21 июня, когда встреча будет возобновлена, Риса будет подавать на матч.

Напомним, что для Виктории турнир на Мальорке является первым после возвращения на корт. Она не выступала с «Ролан Гаррос»-2016 из-за беременности и рождения ребёнка.