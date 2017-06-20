Медведев победил Маю и сыграет с Коккинакисом во втором круге турнира в Лондоне

Россиянин Даниил Медведев в первом круге турнира в Лондоне одержал волевую победу над французом Николя Маю со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:4. Продолжительность поединка составила 2 часа 8 минут. 21-летний уроженец Москвы, занимающий 60-е место в рейтинге АТР, исполнил 8 эйсов, допустил 6 двойных ошибок, отыграл все 5 брейк-пойнтов и совершил 2 брейка. Николя 9 раз подал навылет при 1 двойной.
Во втором круге Медведев сыграет с австралийцем Танаси Коккинакисом (WC), одолевшим ранее канадца Милоша Раонича (3).