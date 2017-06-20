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Маррей: поражение в первом круге турнира в Лондоне — удар для меня

20 июня 2017, вторник. 23:58. Теннис

Британец Энди Маррей, уступивший в первом круге турнира в Лондоне австралийцу Джордану Томпсону со счётом 6:7 (4:7), 2:6, прокомментировал постигшую его неудачу.

«Это большой удар. Турнир в Лондоне всегда помогал мне подготовиться к Уимблдону. Когда я хорошо выступал здесь, потом всегда успешно играл и на травяном турнире „Большого шлема“. Некоторые выигрывали Уимблдон, не выиграв до этого много матчей на траве, но мне, конечно, хотелось бы получить больше игровой практики.

Джордан играл лучше. Первый сет получился равным, но в середине тай-брейка я сделал несколько ошибок, которые стоили мне партии. Соперник здорово подавал, а я принимал не лучшим образом", — приводит слова Маррея официальный сайт АТР.

Источник: ATP Сообщить об ошибке
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Энди Маррей
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