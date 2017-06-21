Поражения Маррея и Вавринки, победы Чилича и Коккинакиса на турнире в Лондоне

20 июня на турнире ATP в Лондоне состоялось несколько матчей первого круга.
Британец Энди Маррей (1) уступил австралийцу Джордану Томпсону (LL) — 6:7, 2:6, а Фелисьяно Лопес (Испания) переиграл Стэна Вавринку (Швейцария, 2) — 7:6, 7:5.
Австралиец Танаси Коккинакис (WC) одержал победу над Милошем Раоничем (Канада, 3) со счётом 7:6, 7:6, а Марин Чилич (Хорватия, 4) оказался сильнее Джона Иснера (США) — 7:5, 6:3.
Результаты поединков первого круга турнира в Лондоне.
«Чемпионат» представляет вниманию своих читателей видеообзор матчей первого круга турнира в Лондоне.