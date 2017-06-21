Победы Федерера, Нисикори и Зверева — в обзоре матчей турнира в Галле

20 июня на турнире ATP в Галле состоялось несколько матчей первого круга.
Швейцарский теннисист Роджер Федерер (1) одержал победу над японцем Юити Сугитой (LL) со счётом 6:3, 6:1, Александр Зверев (Германия, 4) переиграл Паоло Лоренци (Италия) — 6:3, 6:2, а Кей Нисикори (Япония, 3) в трёх сетах оказался сильнее испанца Фернандо Вердаско — 6:7, 6:3, 6:4.
Результаты поединков первого круга турнира в Галле.
«Чемпионат» представляет вниманию своих читателей видеообзор матчей первого круга турнира в Галле.