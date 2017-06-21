Поражение Куличковой, победы Квитовой и Шафаржовой на турнире в Бирмингеме

20 июня на турнире WTA в Бирмингеме состоялось несколько матчей первого круга.
Россиянка Елизавета Куличкова (Q) уступила испанской теннисистке Гарбинье Мугурусе (6) в трёхсетовом поединке со счётом 3:6, 6:3, 4:6, Петра Квитова (Чехия, 7) обыграла соотечественницу Терезу Шмиткову (LL) — 6:2, 6:3, а Люси Шафаржова (Чехия) одержала верх над Доминикой Цибулковой (Словакия, 3) — 5:7, 7:6, 7:5.
Результаты поединков первого круга турнира в Бирмингеме.
«Чемпионат» представляет вниманию своих читателей видеообзор матчей первого круга турнира в Бирмингеме.