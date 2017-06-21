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Тренер Вавринки: не думал, что смогу со Стэном выигрывать титулы Большого шлема

21 июня 2017, среда. 08:26. Теннис

Магнус Норман, шведский тренер швейцарского теннисиста Стэна Вавринки, рассказал о работе со своим подопечным.

«Говорят, я изменил форхэнд Стэна, но я бы не утверждал подобного. Мы работали просто над тем, чтобы он играл чуть осторожнее. Выше над сеткой, чётче траектория, не так близко к линиям. Проблема Стэна была в том, что, когда он теряет уверенность, он начинает бить слишком сильно.

Наверное, мы оба не думали, что сможем завоевать хотя бы один титул Большого шлема. Но мне казалось, что Стэн — отличный парень, яркая личность. Я знал, что у него есть потенциал, потому что несколько раз мне приходилось выступать в качестве тренера его соперников", — приводит слова Нормана Tennis World USA.

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Источник: Tennis World USA Сообщить об ошибке
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Стэн Вавринка
Новости. Теннис
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