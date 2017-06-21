Томпсон: победа над Марреем на траве — самый большой успех в моей карьере

Австралиец Джордан Томпсон поделился эмоциями после победы на старте турнира в Лондоне над первой ракеткой мира британцем Энди Марреем со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

«Я сыграл очень хорошо. Великолепно подавал и заработал немало лёгких очков. Я давал себе шансы в долгих розыгрышах и допустил не так много ошибок. Это был отличный день для меня. Конечно, победа над первой ракеткой мира, чемпионом турниров «Большого шлема» на траве в «Куинс Клаб» — самый большой успех в моей карьере», — цитирует Томпсона официальный сайт тура.