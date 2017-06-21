Маррей: Томпсон прекрасно двигается и подаёт — это самые важные вещи на траве

Первая ракетка мира британец Энди Маррей прокомментировал своё поражение в матче первого круга турнира в Лондоне от австралийца Джордана Томпсона со счётом 6:7 (4:7), 2:6. Уроженец Данблейна является пятикратным победителем этих соревнований.

«Томпсон прекрасно двигается и здорово подаёт. Это самые важные вещи на траве. У многих парней возникают проблемы с движением, но он очень быстр. Если ты мощно подаёшь, то можешь зарабатывать лёгкие очки. Это непросто», — цитирует Маррея официальный сайт тура.