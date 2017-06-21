Вавринка: в целом для первой игры на траве всё было не так плохо

Швейцарец Стэн Вавринка прокомментировал своё поражение от испанца Фелисьяно Лопеса в первом круге турнира в Лондоне со счётом 6:7 (4:7), 5:7.

«Когда играешь с Фели на траве, то понимаешь, что будет нелегко. Он получил заряд уверенности на прошлой неделе, дойдя до финала. Мы встречались несколько раз в прошлом. Сегодня был ещё один тяжёлый поединок. Мне очень грустно после поражения. Но в целом для первой игры на траве всё было не так плохо. Я неплохо подавал. Но предстоит проделать немало работы над моим физическим состоянием и игрой, чтобы лучше выступать на траве», — цитирует Вавринку официальный сайт тура.