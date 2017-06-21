Раонич: в матче с Коккинакисом я не был эффективен

Канадский теннисист Милош Раонич прокомментировал своё поражение в первом круге турнира в Лондоне от представителя Австралии Танаси Коккинакиса со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (8:10). Уроженец Подгорицы был посеян на этих соревнованиях под третьим номером.

«Сегодня я просто не нашёл свой путь. Я чувствовал, что у меня было больше возможностей, чем нужно. Просто в этих моментах я не был эффективен», — приводит слова Раонича официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Коккинакис поспорит с россиянином Даниилом Медведевым.