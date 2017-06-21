Лопес: после побед в Штутгарте я был уверен, что могу и в Лондоне сыграть хорошо

Испанец Фелисьяно Лопес прокомментировал свою победу в первом круге турнира в Лондоне над швейцарцем Стэном Вавринкой со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

“Я знал, что у меня будет шанс хорошо выступить здесь. Я люблю этот турнир. Конечно, мне не повезло с жеребьёвкой, так как пришлось играть со Стэном, но после ряда побед в Штутгарте я был уверен в том, что могу и в Лондоне сыграть хорошо. Я остался доволен своими действиями на корте. Я сыграл примерно так же, как на прошлой неделе”, — приводит слова Лопеса официальный сайт тура.