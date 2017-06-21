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Лисицки: больше никаких врачей видеть не хочу

21 июня 2017, среда. 11:43. Теннис

Немка Сабина Лисицки, вернувшаяся в тур после травмы, поделилась впечатлениями от выхода во второй круг турнира на Мальорке и рассказала о своём восстановлении. Соперница Сабины — голландка Кики Бертенс — отказалась от продолжения борьбы из-за травмы после победы во втором сете со счётом 6:3. В первой партии сильнее была представительница Германии — 6:2.

«Я знаю, какие чувства испытываешь, когда получаешь повреждение по ходу матча. Надеюсь, с Кики ничего серьёзного не произошло. Конечно, я рада, что получила возможность провести здесь ещё один матч.

Мне было интересно вновь ощутить нерв игры, хотя найти свой ритм было нелегко. Я старалась сохранять спокойствие, но эмоций от того, что я играю, не испытывая боли, был очень много.

Казалось, что в межсезонье я смогу отдохнуть, и всё будет нормально. Но травма вновь начала беспокоить меня. Это уже случалось со мной раньше, и я понимала, что если продолжу играть, то восстановление займёт целую вечность. Конечно, мне нужна моя подача. Это важная часть моей игры. Я надеялась вернуться раньше, но как только стала больше тренироваться, вновь начала ощущать небольшую боль. Так получилось, что моё возвращение пришлось на моё любимое покрытие.

Мне сложно было решить, когда стоит вернуться. Я люблю теннис и следить за игрой за стороны было больно. Я уже несколько раз ошибалась, возвращаясь слишком рано, как в прошлом году, потому что сильно хотела сыграть на Олимпиаде. В этот раз решила потратить время на полное восстановление. Я сделала так много восстановительных процедур и не самой весёлой работы. Если честно, я больше предпочитаю находиться в туре. Лучше участия в турнирах для меня ничего не может быть.

Я проводила время с друзьями, чего так не хватает, когда выступаешь в туре. Ещё с юниоров я даже свой родной город видела редко. Но я рада наконец вернуться. Больше никаких врачей видеть не хочу», — цитирует Лисицки официальный сайт тура.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Теги
Кики Бертенс Сабина Лисицки
Новости. Теннис
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