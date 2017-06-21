Шафаржова: я не переставала верить в победу в матче с Цибулковой

Чешка Люси Шафаржова поделилась эмоциями после победы над словачкой Доминикой Цибулковой в первом круге турнира в Бирмингеме со счётом 5:7, 7:6 (9:7), 7:5.

«Думаю, мы обе являемся большими бойцами. Матчи с Доминикой всегда получаются непростыми. Сегодня мы обе играли прекрасно, никто не хотел уступать. Я очень рада, что смогла победить.

Мы отлично знаем игру друг друга и очень хорошо дружим. Здесь сильный по составу турнир, и мне досталась сложная соперница в первом круге, поэтому я довольна результатом.

В этом и заключается красота тенниса — до конца последнего розыгрыша ещё можно изменить ход встречи и одержать победу. Именно это я пыталась сделать. Я не переставала верить в победу", — цитирует Шафаржову официальный сайт тура.