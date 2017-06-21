Джокович получил «уайлд-кард» на турнир в Истбурне

Сербский теннисист Новак Джокович получил «уайлд-кард» от организаторов турнира в Истбурне, который пройдёт с 26 июня по 1 июля. Ранее появилась информация, что уроженец Белграда, опустившийся на четвёртую строчку рейтинга ATP по итогам Открытого чемпионата Франции, решил принять участие в одном из травяных турниров до Уимблдона.

В прошлом году Новак не принимал участия в травяных турнирах до Уимблдона.

Лишь в третий раз в своей карьере Джокович сыграет на турнире ATP за неделю до соревнований «Большого шлема».