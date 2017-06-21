Скьявоне: на траве у тебя есть только один шанс, и нужно его использовать

Итальянка Франческа Скьявоне прокомментировала свою победу над канадкой Эжени Бушар в первом круге турнира на Мальорке со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.

“Матч был непростым для нас обеих. Думаю, у соперницы было много возможностей, но на траве у тебя есть только один шанс, и нужно его использовать. Мне это удавалось лучше, и в целом матч сложился позитивно. Это хорошее начало травяного сезона для меня.

На корте было очень жарко, но я обожаю такие условия. Мяч становится больше и тяжелее, а для меня это лучше всего», — цитирует Скьявоне официальный сайт тура.