Янг победил Троицки во втором круге турнира в Лондоне

Американский теннисист Дональд Янг вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне, в двух сетах обыграв представителя Сербии Виктора Троицки со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут. Дональд дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в столице Великобритании Янг поспорит с победителем противостояния Марин Чилич (Хорватия, 4) — Стефан Козлов (США, Q).