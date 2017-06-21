Азаренко отыграла три матчбола и одолела Одзаки на турнире Mallorca Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (WC) пробилась во второй круг турнира на Мальорке, за 2 часа 44 минуты одолев японку Рису Одзаки со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (9:7). Накануне матч был остановлен при счёте 5:4 в пользу Одзаки в третьей партии из-за наступления темноты. Сегодня Виктория отыграла две подачи на матч, а при счёте 6:5 в пользу японки — три матчбола и в итоге победила на тай-брейке.

Уроженка Минска дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету Рисы 4 двойные ошибки и 6 брейков. Для Виктории это был первый матч в туре после рождения сына.



«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Одзаки — Азаренко на Мальорке.



За выход в четвертьфинал соревнований Азаренко поспорит с хорваткой Аной Конюх (7).