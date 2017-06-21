Мюллер победил Цонгу и вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне

Представитель Люксембурга Жиль Мюллер вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне, в двух сетах обыграв представителя Франции Жо-Вильфрида Цонгу (5) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. Жиль 9 раз подал навылет и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в столице Великобритании Мюллер поспорит с победителем противостояния Джордан Томпсон (Австралия, LL) — Сэм Куэрри (США). Турнир завершится 25 июня.