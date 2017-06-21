А. Зверев стал четвертьфиналистом турнира в Галле, переиграв Кольшрайбера

Немец Александр Зверев (4) вышел в четвертьфинал турнира в Галле, переиграв своего соотечественника Филиппа Кольшрайбера со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. 20-летний уроженец Гамбурга, занимающий 12-е место в рейтинге АТР, исполнил 10 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, не позволил сопернику создать ни одного брейк-пойнта и выиграл 2 гейма на подаче оппонента.

За выход в полуфинал Зверев поспорит с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (7), ранее переигравшим немца Дастина Брауна (WC) со счётом 6:4, 1:6, 7:6.