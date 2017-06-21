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Азаренко: такой сложный матч должен помочь мне в дальнейшем

21 июня 2017, среда. 18:27. Теннис

Белоруска Виктория Азаренко поделилась впечатлениями от победы над японкой Рисой Одзаки в первом круге турнира на Мальорке со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (9:7).

«Было трудно прервать матч в концовке третьего сета и уже через несколько часов возобновить его. После возобновления игры встреча сразу продолжилась очень интенсивно. Я хорошо начала матч, но постепенно стала уставать и много ошибаться. Я позволила сопернице войти в игру, а она настоящий боец и всегда возвращает почти все мячи на твою сторону. Трудно играть первый матч, нужно время на адаптацию.

Я играла неровно, допускала много простых ошибок. Наверное, этого стоило ожидать после долгого перерыва. Я знаю, над чем мне следует работать. В концовке мне помог опыт. Здорово, что я прошла через такой сложный матч. Это должно помочь мне в дальнейшем", — приводит слова Азаренко официальный сайт WТА.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Виктория Азаренко
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