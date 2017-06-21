Тим уступил Хасе во втором круге турнира в Галле

Австриец Доминик Тим (2) во втором круге турнира в Галле уступил голландцу Робину Хасе со счётом 3:6, 6:7 (7:9). Поединок продолжался 1 час 34 минуты. 30-летний уроженец Гааги, занимающий 42-е место в рейтинге АТР, исполнил 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, отыграл 4 брейк-пойнта из 5 и сделал 2 брейка. Доминик совершил 6 эйсов при 4 двойных.

В четвертьфинале Хасе сыграет с французом Ришаром Гаске, переигравшим ранее австралийца Бернарда Томича со счётом 6:3, 6:3. Четвертьфиналы пройдут в пятницу, 23 июня.