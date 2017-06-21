Бердых с трудом победил Шаповалова во втором круге турнира в Лондоне

Чех Томаш Бердых (7) во втором круге турнира в Лондоне переиграл канадца Дениса Шаповалова (Q) со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут. 31-летний уроженец Валашске-Мезиржичи, занимающий 14-е место в рейтинге АТР, сделал 9 эйсов и допустил 2 двойные ошибки, отыграл оба брейк-пойнта и совершил 1 брейк. Денис записал в активе 8 подач навылет при 6 двойных.

В четвертьфинале Бердых сыграет либо с испанцем Фелисьяно Лопесом, либо с французом Жереми Шарди (Q).