Лисицки одолела Роджерс и сыграет с Гёргес в четвертьфинале турнира на Мальорке

Немка Сабина Лисицки (WC) во втором круге турнира на Мальорке сломила сопротивление американки Шелби Роджерс. Поединок продолжался 1 час 11 минут и завершился со счётом 6:3, 6:4 в пользу 27-летней уроженки Тройсдорфа, занимающей 144-е место в рейтинге WТА. Сабина исполнила 8 эйсов, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 3 брейк-пойнта из 10 и проиграла 1 гейм на своей подаче.

В четвертьфинале Лисицки сыграет со своей соотечественницей Юлией Гёргес, разгромившей россиянку Анастасию Павлюченкову — 6:1, 6:2.