Квитова: для четвёртого матча после долгого перерыва я играю неплохо

Чешка Петра Квитова, переигравшая во втором круге турнира в Бирмингеме британку Наоми Броэди со счётом 6:2, 6:2, прокомментировала ход встречи.

«Я была готова к той игре, которую сегодня показала Наоми. Мой тренер рассказал мне, что она здорово подаёт, прекрасно играет с форхенда и часто использует резаные удары. Я ждала своих шансов, чтобы сделать брейк. Думаю, в каждом сете, когда мне это удавалось, я получала солидное преимущество. Я знала, что должна держать свою подачу и заставлять её много двигаться по корту.

Я хорошо провела два матча, показала теннис высокого уровня, но понимаю, что ещё есть аспекты, над которыми надо работать, чтобы прибавлять. Я до сих пор не играю в свой лучший теннис, но на это требуется время, тренировки и матчи. Думаю, для четвёртого матча после долгого перерыва я играю неплохо", — приводит слова Квитовой официальный сайт WТА.