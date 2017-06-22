Тим: Хасе здорово действовал в решающих розыгрышах

Австриец Доминик Тим, уступивший во втором круге турнира в Галле голландцу Робину Хасе со счётом 3:6, 6:7 (7:9), проанализировал причины постигшей его неудачи.

«Я не лучшим образом начал матч и первый сет в целом провёл на довольно среднем уровне. Во второй партии я играл хорошо, имел шансы сравнять счёт, но Робин показал теннис высокого уровня и здорово действовал в решающих розыгрышах.

Я надеюсь провести несколько матчей на следующей неделе и хорошо подготовиться к Уимблдону», — приводит слова Тима официальный сайт АТР.