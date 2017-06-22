Джокович: жду возможности наладить свою игру на траве перед Уимблдоном

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал своё решение сыграть на турнире в Истбурне, который пройдёт с 26 июня по 1 июля. Накануне уроженец Белграда получил «уайлд-кард» на эти соревнования.

«Это будет мой первый визит в Истбурн. Я слышал много замечательных вещей об этом турнире. С нетерпением жду возможности наладить свою игру на траве в преддверии Уимблдона», — приводит слова Джоковича официальный сайт тура.

Директор турнира Гэвин Флетчер отметил, что уровень игроков турнира и так невероятно высок, а с добавлением к списку участников Новака соревнования выйдут на новый уровень.