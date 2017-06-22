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Хачанов: пока я не знаю, какое покрытие является моим любимым

22 июня 2017, четверг. 09:16. Теннис

Россиянин Карен Хачанов прокомментировал свою победу в первом круге турнира в Галле над французом Жилем Симоном со счётом 6:2, 6:7 (2:7), 6:3, поделился ожиданиями от встречи с японцем Кеем Нисикори и оценил своё выступление в сезоне.

«Ощущения после победы прекрасные, как всегда бывает в такой ситуации. Это был тяжёлый матч для меня, первый на траве в этом сезоне. В некоторых моментах я чувствовал себя некомфортно, и нужно было адаптироваться. Думаю, мне это удалось. Рад, что прошёл дальше.

Раньше я почти не играл на траве. Я сыграл лишь на юниорском Уимблдоне, а в прошлом году — в квалификации взрослого Уимблдона. Мой рейтинг был не так высок, и мы не планировали сыграть на ряде травяных турниров. До этого года мы выступали на грунте или харде в этой части сезона. Но, конечно, я смотрел финалы Уимблдона: Пит Сампрас, Андре Агасси, Роджер Федерер.

Мы сыграли с Нисикори на US Open, но теперь нас ждёт другая игра, другое покрытие. Я постараюсь сосредоточиться на своей игре и показать всё, над чем мы работаем.

Я доволен сезоном. Я двигаюсь вперёд шаг за шагом. Я стараюсь сосредоточиться на работе со своей командой. Результаты постепенно приходят.

Пока я не знаю, какое покрытие является моим любимым. Думаю, я могу хорошо играть на харде и грунте. Может, в этом сезоне я стал лучше выступать на грунте, но сезон длинный. Вторую половину года мы проведём на харде. Постараюсь прибавить на этом покрытии, потому что в прошлом сезоне я выиграл свой первый титул на турнирах ATP именно на харде.

Что касается гонки U21, то Саша Зверев гораздо выше нас. Несколько недель назад он вошёл в топ-10. Он на несколько шагов впереди нас. Затем идём мы с Борной Чоричем, Даниилом Медведевым, Рублёвым, Эскобедо. Все ребята прибавляют. Я слышал о формате турнира в Милане. Это инновации в правилах. Нужно попробовать. Думаю, будет интересно», — рассказал Хачанов в интервью официальному сайту тура.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Зверев Андрей Рублёв Борна Чорич Даниил Медведев Жиль Симон Карен Хачанов Кей Нисикори Роджер Федерер
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