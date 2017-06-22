Победы Барти и Квитовой — в обзоре матчей 2-го круга турнира в Бирмингеме

Австралийская теннисистка Эшли Барти пробилась в четвертьфинал турнира в Бирмингеме, в трёх партиях обыграв представительницу Чехии Барбору Стрыцову со счётом 6:3, 3:6, 6:1. Следующей соперницей Эшли будет либо итальянка Камила Джорджи, либо украинка Элина Свитолина.

Чешка Петра Квитова во втором круге турнира победила местную обладательницу «уайлд-кард» Наоми Броэди со счётом 6:2, 6:2. В четвертьфинале Квитова сыграет либо с француженкой Кристиной Младенович, либо с китаянкой Чжан Шуай.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор прошедших матчей.