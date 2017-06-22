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Победы Барти и Квитовой — в обзоре матчей 2-го круга турнира в Бирмингеме

22 июня 2017, четверг. 10:30. Теннис

Австралийская теннисистка Эшли Барти пробилась в четвертьфинал турнира в Бирмингеме, в трёх партиях обыграв представительницу Чехии Барбору Стрыцову со счётом 6:3, 3:6, 6:1. Следующей соперницей Эшли будет либо итальянка Камила Джорджи, либо украинка Элина Свитолина.

Чешка Петра Квитова во втором круге турнира победила местную обладательницу «уайлд-кард» Наоми Броэди со счётом 6:2, 6:2. В четвертьфинале Квитова сыграет либо с француженкой Кристиной Младенович, либо с китаянкой Чжан Шуай.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор прошедших матчей.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Барбора Стрыцова Петра Квитова
Новости. Теннис
22 июня 2017, четверг
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12:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Южный — Рублёв в Галле
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11:43 Шафаржова: я просто ждала свои шансы на второй подаче Осаки
11:36 Лисицки: мне важно получить игровую практику и найти свой ритм
11:30 Уотсон, Робсон, Дияс получили «уайлд-кард» в основную сетку Уимблдона
11:26 Звонарёва проиграла во втором круге турнира ITF в Фергане
10:54 Победы Гаске, А. Зверева, Хасе — в обзоре матчей 2-го круга турнира в Галле
10:36 Победы Янга, Димитрова, Бердыха — в обзоре матчей 2-го круга турнира в Лондоне
10:30 Победы Барти и Квитовой — в обзоре матчей 2-го круга турнира в Бирмингеме
10:18 Текстовая онлайн-трансляция матча Нисикори — Хачанов в Галле
10:11 Цонга: иногда ничего не можешь поделать, потому что соперник играет отлично
09:16 Хачанов: пока я не знаю, какое покрытие является моим любимым
09:06 Джокович: жду возможности наладить свою игру на траве перед Уимблдоном
09:03 А. Зверев: у меня есть ощущение, что я сыграл отлично
00:16 Тим: Хасе здорово действовал в решающих розыгрышах
21 июня 2017, среда
23:55 Димитров: рад, что победил Беннето, не показав своего лучшего тенниса
23:10 Квитова: для четвёртого матча после долгого перерыва я играю неплохо
22:34 Лисицки одолела Роджерс и сыграет с Гёргес в четвертьфинале турнира на Мальорке
22:25 Бердых с трудом победил Шаповалова во втором круге турнира в Лондоне
21:29 Шафаржова уверенно переиграла Осаку и вышла в четвертьфинал турнира в Англии
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19:35 Павлюченкова взяла лишь 3 гейма у Гёргес во втором круге турнира на Мальорке
19:14 Димитров одолел Беннето и может сыграть с Медведевым в 1/4 финала в Лондоне
18:27 Азаренко: такой сложный матч должен помочь мне в дальнейшем
17:48 А. Зверев стал четвертьфиналистом турнира в Галле, переиграв Кольшрайбера
17:41 Донской одолел Трунгеллити во втором круге челленджера в Илкли
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17:07 Британский суд признал Беккера банкротом
17:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Гёргес на Мальорке
16:58 Мюллер победил Цонгу и вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне
16:21 18 эйсов не спасли Брауна от поражения в матче с Баутиста-Агутом в Галле
16:21 Гаврилова в трёх сетах победила Синякову во втором круге турнира в Бирмингеме
16:09 Азаренко отыграла три матчбола и одолела Одзаки на турнире Mallorca Open
15:29 Кр. Плишкова стала первой четвертьфиналисткой турнира на Мальорке
15:22 Янг победил Троицки во втором круге турнира в Лондоне
14:16 Гаске стал первым четвертьфиналистом турнира в Галле
13:36 Скьявоне: на траве у тебя есть только один шанс, и нужно его использовать
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