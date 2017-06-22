Победы Янга, Димитрова, Бердыха — в обзоре матчей 2-го круга турнира в Лондоне

21 июня на мужском турнире в Лондоне были сыграны четыре матча второго круга. Американец Дональд Янг в двух партиях обыграл представителя Сербии Виктора Троицки со счётом 6:3, 6:4. Жиль Мюллер из Люксембурга оказался сильнее француза Жо-Вильфрида Цонги — 6:4, 6:4.

Болгарин Григор Димитров сломил сопротивлением француза Жюльена Беннето со счётом 4:6, 6:3, 6:4, а представитель Чехии Томаш Бердых одолел канадца Дениса Шаповалова — 7:6 (7:4) 6:7 (4:7), 7:5.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор прошедших матчей.