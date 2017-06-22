Звонарёва проиграла во втором круге турнира ITF в Фергане

Бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва (Q) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Фергане, за 1 час 56 минут проиграв представительнице Казахстана Гозаль Айнитдиновой (8) со счётом 0:6, 6:4, 4:6. Россиянка 7 раз подала навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 6 брейков.



В конце марта Вера, получившая «уайлд-кард» на турнир ITF в Стамбуле с призовым фондом $ 15 тыс., не смогла завершить матч первого круга с лидером посева Кэти Боултер. До этого Звонарёва не выходила на корт с апреля 2015 года, а в августе 2016-го сообщила, что за минувший год вышла замуж и стала мамой.