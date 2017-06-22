Лисицки: мне важно получить игровую практику и найти свой ритм

Немка Сабина Лисицки прокомментировала свою победу во втором круге турнира на Мальорке над американкой Шелби Роджерс со счётом 6:3, 6:4.

«Я очень рада. Чувствуется, будто это первая настоящая победа здесь, ведь Кики вчера была вынуждена сняться с матча. Приятно, что мне удалось удачно подать на матч. С каждой встречей я чувствую себя всё лучше. Важно получить игровую практику и найти свой ритм. Я хочу полностью выкладываться на корте и наслаждаться игрой», — цитирует Лисицки официальный сайт тура.