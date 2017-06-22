Шафаржова: я просто ждала свои шансы на второй подаче Осаки

Чешка Люси Шафаржова поделился впечатлениями после победы во втором круге турнира в Бирмингеме над японкой Наоми Осакой со счётом 6:2, 6:4.

«Наоми — прекрасная теннисистка. У неё очень мощная подача. Я знала, что к этой игре стоит подготовиться как следует. Я просто ждала свои шансы на второй подаче соперницы. Думаю, сегодня я сыграла отлично и могу быть довольна проведённой встречей.

Во втором сете борьба была упорной. Мы обе показали хороший теннис. После матча с Цибулковой я ощущала небольшую боль, но когда ты побеждаешь, то на эмоциях этого не замечаешь. Я была очень рада, что смогла сыграть сегодня», — цитирует Шафаржову официальный сайт тура.