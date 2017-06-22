В 14:30 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Галле, в котором сыграют россияне Михаил Южный (Q) и Андрей Рублёв (WC). Ранее соперники не встречались. В рейтинге ATP Михаил занимает 88-ю строчку, Рублёв — 106-ю.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Южный — Рублёв в Галле.

Победитель этого матча за выход в полуфинал турнира в Галле поспорит либо с представителем Японии Кеем Нисикори (3), либо с россиянином Кареном Хачановым.