Стартовала продажа билетов на Кубок Кремля – 2017

Стартовала продажа билетов на турнир «Кубок Кремля», который пройдёт с 14 по 22 октября на кортах спортивного комплекса «Олимпийский», сообщает пресс-служба соревнований.

За время проведения московского турнира в 2016 году его матчи посетили почти 70 тыс. человек.

Действующими обладателями титулов являются россиянка Светлана Кузнецова и представитель Испании Пабло Карреньо-Буста. В прошлогоднем финале Кузнецова разгромила австралийку Дарью Гаврилову — 6:2, 6:1, а Карреньо-Буста победил итальянца Фабио Фоньини — 4:6, 6:3, 6:2.