Хачанов на отказе Нисикори вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Россиянин Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Его соперник по матчу второго круга — представитель Японии Кей Нисикори (3) — отказался от продолжения борьбы при счёте 2:3 в первом сете из-за травмы бедра. Теннисисты провели на корте 35 минут.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Нисикори — Хачанов в Галле.

За выход в полуфинал соревнований Хачанов поспорит с одним из своих соотечественников — либо с Михаилом Южным (Q), либо с Андреем Рублёвым (WC).