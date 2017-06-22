Чилич в двух сетах победил Козлова и вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне

Хорват Марин Чилич (4) во втором круге турнира в Лондоне одержал победу над американцем Стефаном Козловым (Q) со счётом 6:0, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут. 28-летний уроженец Боснии и Герцеговины, занимающий седьмое место в рейтинге АТР, 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету Стефана 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Лондоне Чилич поспорит с ещё одним представителем США Дональдом Янгом.