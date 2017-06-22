Свитолина проиграла Джорджи во втором круге турнира в Бирмингеме

Украинская теннисистка Элина Свитолина (2) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Бирмингеме, в трёх сетах проиграв представительнице Италии Камиле Джорджи (Q) со счётом 4:6, 6:4, 2:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты. Уроженка Одессы 5 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Камилы 3 эйса, 5 двойных ошибок и 7 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Бирмингеме Джорджи поспорит с представительницей Австралии Эшли Барти.